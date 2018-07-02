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Компания «Мечел» может продать речной порт «Камбарка»

16:10, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:10, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
357
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#бизнес\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#реки
Фото: Википедия
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Планами компании поделился гендиректор «Мечел» Олег Коржов.

Камбарка. Удмуртия. Российская горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» рассматривает возможность продажи речного порта «Камбарка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова генерального директора группы компаний Олега Коржова.

Отметим, что 15 февраля 2018 года на инвестиционном форуме в Сочи глава Удмуртии Александр Бречалов и председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин подписали соглашение о сотрудничестве. Договоренности, в частности, предполагали развитие порта в Камбарке, как части транспортно-логистического центра.

Также добавим, что ведутся переговоры о продаже «Южуралникель» и «Москокс». При этом остановлен процесс продажи «Братского завода ферросплавов», так как с потенциальным покупателем не удалось договориться о цене.

Справка:

Порт Камбарка - один из крупнейших в Камском речном бассейне, расположен в 400 км от Перми. Порт специализируется на перевалке угля, щебня, песка, глинозема, слябов, заготовки, металлопроката, трубной продукции. Через порт осуществляются поставки в Турцию, Румынию, Болгарию и далее в Центральную и Западную Европу.

16:10, 02 июля, 2018
Диана Ворончихина
357
0
#бизнес\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#реки

 

 

 


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