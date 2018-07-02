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Компании из Удмуртии представят свои разработки на выставке «Иннопром-2018»

09:00, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
09:00, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
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#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Екатеринбург\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Мероприятие пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организаторы мероприятия ожидают свыше 600 предприятий-участников из 20 стран мира.

Ижевск. Удмуртия. Компании из Удмуртии представят свои разработки на выставке «Иннопром-2018». Мероприятие пройдёт в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Организаторы ожидают свыше 600 предприятий-участников из 20 стран мира, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

 «Альтернативная энергия» покажет на выставке вихревой индукционный нагреватель собственного производства. Электрический котёл для систем отопления и ГВС незаменим в случае отсутствия газопровода и полевых условиях. По словам специалистов предприятия, главный плюс оборудования - это экономия от 20 до 50 процентов по сравнению с традиционным электрооборудованием и надёжность.

«На выставке мы рассчитываем завести новые деловые контакты, особенно интересно было бы для нас развитие дилерской сети в Свердловской области и на Урале», - сообщил менеджер по развитию предприятия Евгений Заболотских,

В свою очередь компания «Контрольно-Измерительные Приборы» участвует в выставке впервые и везёт на событие целую линейку собственной наукоёмкой продукции. Предприятие представит мегаомметры, источники питания постоянного тока, новый модельный ряд источников питания серии Б5-1хх и ваттметр поглощаемой мощности (измеритель СВЧ сигнала).

Инжиниринговый центр ИжГТУ в рамках выставки презентует компетенции в разработке и проектировании сложных изделий, станков, технологий производства, промышленном дизайне. На постоянной основе центр уже ведёт работу с 15 предприятиями, расположенными как в республике, так и за её пределами.

Отметим, что Удмуртия впервые представит собственный стенд, на котором будет присутствовать более 10 удмуртских компаний крупного, среднего и малого бизнеса.

09:00, 02 июля, 2018
Георгий Поветкин
185
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Екатеринбург\n#Удмуртия

 

 

 


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