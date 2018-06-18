Благодаря «налоговым каникулам» каждый пятый патент с нулевой ставкой получили бизнесмены из Удмуртии

«Каникулы» применяются в отношении 3,3 тыс. предпринимателей региона.

Ижевск. Удмуртия. Из 17,4 тыс. патентов с нулевой ставкой, выданных в России в 2017 году, 3,6 тыс. получили предприниматели из Удмуртии. Об этом сообщил первый зампред правительства республики Александр Свинин.

К такому результату привели «налоговые каникулы», которые на сегодняшний день применяются более чем к 3,3 тыс. предпринимателям. Это является одним из лучших показателей по стране.

Для начинающих бизнесменов, которые применяют патентную и упрощенную системы налогообложения, «налоговые каникулы» введены на 2 года по 52 видам деятельности.

По словам Александра Свинина, это становится дополнительным стимулом для предпринимателей и влечет рост количества самозанятых жителей.

«Несмотря на налоговые каникулы, с 2016 года наблюдается устойчивый рост налоговых поступлений по патентной системе налогообложения. За 2016 год поступления составили 43,3 млн рублей, за 2017 год – 56,8 млн рублей, за январь-апрель 2018 года - 26,3 млн рублей», - рассказал первый зампред.

Отметим, патентная система налогообложения является самой простой из существующих. Стоимость патента зависит от трех составляющих: вида деятельности, количества наемных работников и муниципального образования.

Патент можно приобрести на период от одного до двенадцати месяцев, а его стоимость можно заранее рассчитать на сервисе «Расчет стоимости патента» на сайте Федеральной налоговой службы.