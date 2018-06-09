Фермерам Удмуртии вручили грантовые сертификаты на 128 млн рублей

Благодаря поддержке, в районах республики появятся две новые фермы.

Ижевск. Удмуртия. Фермерам Удмуртской Республики вручили сертификаты на получение грантовой поддержки. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии, общая сумма грантов составила 128,2 млн рублей.

Сертификаты вручили победителям конкурсов по поддержке начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм и сельхозкооперативов. Всего их оказалось - 23 участника.

Отмечается, что средства пойдут на развитие хозяйств и материально-технической базы кооперативов. Большинство проектов семейных ферм направлены на приобретение оборудования и увеличения поголовья крупного рогатого скота. Два - на новое строительство. Одна молочная ферма на 104 голов вступит в строй в Алнашском районе. Вторая рассчитана на 75 голов, она откроется в Сарапульском районе. Семь поддержанных проектов начинающих фермеров направлены на развитие молочного скотоводств, а шесть - на мясному направлению.

Как отмечает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии, в период с 2012 по 2017 годы в республике представлено грантов 182 фермерским хозяйствам и трём сельхозкооперативам на общую сумму 398,9 млн руб. Был поддержан 141 начинающий фермер, 41 фермер, развивающий семейную животноводческую ферму, и 3 сельхозкооператива. Грантополучателями за это время создано 203 рабочих места.