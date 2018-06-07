Иск налоговиков о банкротстве Камбарского машзавода рассмотрят 6 июля

Задолженность предприятия перед бюджетом превышает 30 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртской Республики назначил на 6 июля заседание по рассмотрению заявления о банкротстве ООО «Камбарский машиностроительный завод». Об этом сообщает Интерфакс.

В судебном определении говорится, что с соответствующим иском обратилась Федеральная налоговая служба России. В материалах суда уточняется, что основанием для подачи иска послужила задолженность Камбарского машзавода по уплате в бюджет обязательных платежей в размере 30 млн 638,9 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что заявление о признании должника банкротом было подано 29 мая.

Отметим, что ООО «Камбарский машиностроительный завод» специализируется на производстве путевых машин, тягово-подвижного состава для дорог узкой колеи. Предприятие принадлежит Василию Еремееву.