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Алексей Краснопёров отчитался о своей деятельности на посту начальника ижевского ДРЭУ

15:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Афонин
15:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Афонин
142
0
#дороги\n#Ижевск\n#финансы и деньги
Фото: @arzik2
142
0

Он отметил, что под его началом предприятию удалось выйти в прибыль

Ижевск. Удмуртия. Руководитель МУП ДРЭУ Алексей Краснопёров в социальной сети Фейсбук отчитался о своей деятельности на посту начальника этого предприятия. Он отметил, что, если за первое полугодие 2017 года убыток управления составил 22,8 млн рублей, то в первом квартале 2018 года удалось получить прибыль 4,5 млн рублей.

«Провели оптимизацию, в частности, сократили количество служебных автомобилей, в полтора раза уменьшили фонд оплаты труда на управленческий персонал и провели реорганизацию его структуры, вплотную занялись улучшением бытовых условий на производстве. Конечно, новации внедрялись непросто. Мы не нашли понимания у руководства профсоюзной организации. Но в итоге все же коллектив поддержал эти начинания», - отметил Алексей Краснопёров.

Также начальник ДРЭУ отметил, что пришедший на замену «Бионорду» противогололёдный реагент «Ледоруб» существенно дешевле, и также имеет паспорт экологической безопасности.

Помимо этого, Краснопёров уточнил, что МУП участвует в конкурсах по выполнению работ по содержанию городских дорог и благоустройству на общих основаниях наравне с другими предприятиями. При этом, задолженность города в лице МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» перед ДРЭУ за 4 года выросла с 12,5 млн рублей до 313,8 млн рублей.

В заключении Алексей Краснопёров от имени коллектива МУП ДРЭУ выразил признательность руководству республики за понимание проблем предприятия, а также сообщил, проверка дорожного управления правоохранителями, сопровождавшаяся выемкой документов, не выявила нарушений закона.

Алексей Красноперов

Ответ злопыхателю или зрите в корень, господа! На сайте "Не могу молчать!" появилась публикация, предрекающая скорое окончание моей карьеры как руководителя МУП г. Ижевска "ДРЭУ". Можно было бы,...

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15:00, 01 июня, 2018
Дмитрий Афонин
142
0
#дороги\n#Ижевск\n#финансы и деньги

 

 

 


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