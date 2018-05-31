Власти Удмуртии могут форсировать продажу ДП «Ижевское» и «Удмуртавтодора»

Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии могут форсировать продажу дорожного предприятия «Ижевское» и «Удмуртавтодора». Об этом, подводя итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Мы сейчас причесываем наши активы, и готовы ли мы правильно продавать часть акций в этом году или лучше в следующем? Я не могу сказать причины, они позитивные, мы успешно проводим реорганизацию в обеих компаниях. Давайте мы по дорогам отдельно. Нам будет что рассказать. Начиная со стоимости щебня, заканчивая обновлением парка в «Удмуртавтодоре», - сказал Бречалов.

Глава республики при этом отметил, что в «Удмуртавтодоре» числится более 900 единиц техники, при этом 300 из них не функционируют, но ремонтируются.

«Это какая-то такая ода глупости и тупости», - прокомментировал ситуацию руководитель региона.

«Инвесторы есть. Конкретные. Интерес к активам есть. Если у нас будет такая же тяжелая ситуация с дефицитом текущим (бюджета – прим. ред.) 3,68 млрд. Из них существенная сумма на строительство. Если к августу ситуация будет такая же, то мы будем форсировать события и выходить на сделку в этом году», - уточнил Александр Бречалов.

Отметим, что в конце апреля в Минимуществе «Сусанину» рассказали, что объединение дорожных предприятий Удмуртии отложит их возможную приватизацию на конец года.

Власти республики намерены продать 75 процентов акций объединенной компании, в которую войдут также Сарапульское, Увинское, Можгинское дорожные предприятия и «Глазовский дормостстрой»