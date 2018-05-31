play
pause
  • $ 62.64 ↑
  • € 72.53 ↓

Власти Удмуртии могут форсировать продажу ДП «Ижевское» и «Удмуртавтодора»

08:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
08:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
964
0
#бизнес\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов
Фото: ИА "Сусанин"
964
0

Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии могут форсировать продажу дорожного предприятия «Ижевское» и «Удмуртавтодора». Об этом, подводя итоги работы делегации региона на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал глава республики Александр Бречалов.

«Мы сейчас причесываем наши активы, и готовы ли мы правильно продавать часть акций в этом году или лучше в следующем? Я не могу сказать причины, они позитивные, мы успешно проводим реорганизацию в обеих компаниях. Давайте мы по дорогам отдельно. Нам будет что рассказать. Начиная со стоимости щебня, заканчивая обновлением парка в «Удмуртавтодоре», - сказал Бречалов.

Глава республики при этом отметил, что в «Удмуртавтодоре» числится более 900 единиц техники, при этом 300 из них не функционируют, но ремонтируются.

«Это какая-то такая ода глупости и тупости», - прокомментировал ситуацию руководитель региона.

«Инвесторы есть. Конкретные. Интерес к активам есть. Если у нас будет такая же тяжелая ситуация с дефицитом текущим (бюджета – прим. ред.) 3,68 млрд. Из них существенная сумма на строительство. Если к августу ситуация будет такая же, то мы будем форсировать события и выходить на сделку в этом году», - уточнил Александр Бречалов.

Отметим, что в конце апреля в Минимуществе «Сусанину» рассказали, что объединение дорожных предприятий Удмуртии отложит их возможную приватизацию на конец года.

Власти республики намерены продать 75 процентов акций объединенной компании, в которую войдут также Сарапульское, Увинское, Можгинское дорожные предприятия и «Глазовский дормостстрой»

08:30, 31 мая, 2018
Георгий Поветкин
964
0
#бизнес\n#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#деньги\n#финансы и деньги\n#Александр Бречалов

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
39070

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15380
15:16, 27 мая, 2018

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

13895
17:15, 28 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11018
17:51, 28 мая, 2018

Несколько детей отравились в кафе «Династия» Ижевска

10939
15:27, 24 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2481

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2326
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2196
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2134
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2124
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2284

Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

2262
10:58, 24 мая, 2018

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2116
10:59, 26 мая, 2018

В КНДР ликвидировали единственный полигон для испытаний ядерного оружия

2058
15:35, 24 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2001
17:38, 26 мая, 2018

Мультимедиа

Гидравлические испытания в Ижевске

30 мая, 2018

УКС начали ремонт теплосетей в Ижевске

30 мая, 2018

Удмуртия в минуту: критика приватизации «Удмуртавтотранса» и отмена авиарейсов во Внуково

30 мая, 2018