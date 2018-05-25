Минсельхоз региона рассматривает вариант перехода на проектное финансирование, которое предусматривает выделение денег комплексам, которые демонстрируют в том числе высокие результаты по качеству и надоям молока.

Ижевск. Удмуртия. Неэффективные фермы Удмуртии в следующем году могут лишиться господдержки. Минсельхоз региона рассматривает вариант перехода на проектное финансирование, которое предусматривает выделение денег комплексам, которые демонстрируют в том числе высокие результаты по качеству и надоям молока. Об этом журналистам рассказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

По ее словам, это не единственное изменение, связанное с мерами господдержки сельхозтоваропроизводителей, которое может произойти в 2019 году.

«Мы хотим изменить формат предоставления средств господдержки. Мы хотим сделать его более современным: работа через формат госуслуг, предоставление документов в электронной форме. Это то, что нас сегодня интересует. Это первая задачу, которую мы должны реализовать в 2018 году», - рассказала Ольга Абрамова.

Если говорить о проектном финансировании, то здесь планируют возможность выделения денег эффективным комплексам, ориентированным на увеличение различных показателей.

«У нас сейчас получилось так, что множество ферм и комплексов построены и работа не завершена до конца. То есть туда встали животные, которые уже были, и мы не получаем надоев, которые планировали, либо сделано что-то не так, соответственно, эффективность реализации и строительства данного объекта - никакая. Поэтому мы хотим рассмотреть возможность финансирования проектов: коровник – коровы - результат. Если мы увидели, что здесь должен быть результат – мы финансируем, а затем контролируем исполнение», - сказала Абрамова.

Министр отметила, что хозяйства, которые доят по 10 литров в сутки (с одной коровы – прим. ред.) должны, к примеру, увеличивать этот показатель до 13-15 литров и увеличивать свою продуктивность, либо отказываться от господдержки.

«Кто понимает, о чем я говорю, должен понимать, чтобы доить 13-15 литров надо просто напоить и накормить корову», - сказала Ольга Абрамова.

Она также рассказала журналистам, что в 2019 году министерство может избавиться от финансирования тех статей, «которые не настолько эффективно себя проявляют, хотя очень важны, например, известкование».

Абрамова также отметила, что более эффективного финансирования можно добиться при помощи санации сельхозпредприятии, о которой в ведомстве говорили ранее. Речь идет о 48 фермах, которые могут присоединить к более крупным предприятиям. Ранее в Госсовете Удмуртии заявляли, что помимо присоединения, существуют другие варианты оздоровления хозяйств.