Объединённая авиастроительная корпорация заключила соглашение о партнёрстве с Удмуртией

Договор подписали в рамках Петербургского экономического форума.

Ижевск. Удмуртия. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и Удмуртская Республика заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, документ о развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества подписали в рамках рабочей программы Петербургского международного экономического форума в четверг, 24 мая.

Подписи под соглашением поставили президент ОАК Юрий Слюсарь и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«Соглашение о стратегическом партнерстве с Объединённой авиастроительной корпорацией - это выход на новый уровень сотрудничества. Отношения с Корпорацией развивались поэтапно, её представители очно посетили 10 предприятий Удмуртской Республики, по каждому из визитов уже есть конкретные предложения, готовы технические задания и финансовый регламент», - прокомментировал Александр Бречалов.

Он также добавил, что, не являясь регионом присутствия корпорации, Удмуртия сумела создать особые условия для совместной работы, продемонстрировав эффективные условия сотрудничества со своей стороны.

«Для повышения эффективности российского самолётостроения критически важным является развитие системы поставщиков и импортозамещение. С руководством Удмуртии и предприятий региона мы находим отличное взаимопонимание, видим значительный потенциал для совместной работы», - прокомментировал заключение соглашения Юрий Слюсарь.

Напомним, что в феврале 2018 года руководство Удмуртской Республики представило топ-менеджменту ОАК промышленные возможности региона.