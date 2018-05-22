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Газовики заявили о недопустимости передачи активов «Ижметмаша» новому юрлицу без погашения долгов

09:00, 22 мая, 2018
09:00, 22 мая, 2018
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#Газпром\n#промышленность\n#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
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На 22 мая долги «Ижметаша» перед «Газпром межрегионгаз Ижевск» составляют 42 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Задолженность АО «Ижметмаш» перед поставщиком газа – компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск» по состоянию на 22 мая 2018 года составляет 42 млн рублей. Предприятие находится в процедуре банкротства.

ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» располагает сведениями о планируемом создании на базе АО «Ижметмаш» нового юридического лица и переводе в него всех ликвидных активов. При этом предусматривается, что все долговые обязательства, в том числе, перед предприятиями группы «Газпром» останутся на балансе старого АО и риск непогашения накопленной задолженности за газ максимально возрастает.

Кроме того, состояние платежной дисциплины и погашение задолженности за газ являются ключевыми критериями определения объемов инвестиций ПАО «Газпром» на реализацию Программы газификации регионов РФ и других социально важных проектов.

09:00, 22 мая, 2018
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#Газпром\n#промышленность\n#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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