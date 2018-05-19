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«Саратовские авиалинии» возобновят полеты из Ижевска в июне

11:02, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
11:02, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
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#Ижевск\n#транспорт\n#авиация\n#Саратов
Фото: polet.me
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По данным на сайте авиакомпании, в июне возобновятся рейсы из Ижевска в Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу и Москву.

Ижевск. Удмуртия. «Саратовские авиалинии» в июне возобновят полеты из Ижевска в Москву и Санкт-Петербург и на юг. Как сообщается на сайте перевозчика, компания возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России.

В настоящий момент в Росавиации рассматривается заявка АО «Саратовские авиалинии» о снятии ограничений с сертификата эксплуатанта. Решение должно быть принято не позднее 27 мая 2018 года.

По данным, опубликованным на сайте авиакомпании, «Саратовскими авиалиниями» из Ижевска можно будет улететь: в Симферополь (с 5 июня), Санкт-Петербург (с 4 июня), Сочи (со 2 июня), Анапу (с 3 июня), Москву (Домодедово) (со 2 июня).

В настоящее время из столицы Удмуртской Республики в Москву, Санкт-Петербург можно улететь на самолетах местного авиаперевозчика «Ижавиа», южные рейсы запустятся в июне. Кроме того, в Москву (аэропорт Внуково) также летает «Руслайн».

Напомним, 11 февраля в Подмосковье Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение вскоре после вылета. Погиб 71 человек. В четверг, 17 мая, перевозчик сообщил о возможном закрытии.

11:02, 19 мая, 2018
Дарья Саушина
256
0
#Ижевск\n#транспорт\n#авиация\n#Саратов

 

 

 


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