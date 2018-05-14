play
pause
  • $ 61.74 ↓
  • € 73.51 ↓

Ижевский автозавод возобновил работу после двухнедельного отпуска

12:20, 14 мая, 2018
Дарья Саушина
12:20, 14 мая, 2018
Дарья Саушина
335
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Ижавто
335
0

Предприятие приостанавливало конвейер с 29 апреля по 13 мая.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска и праздников. Как сообщает Интерфакс, конвейер был приостановлен с 29 апреля по 13 мая.

В 2017 году ИжАвто произвел 119 117 автомобилей. Это на 24% больше показателя 2016 года. В планах на этот год – также преодолеть отметку в 100 тыс. машин. В настоящее время предприятие из Удмуртской республики выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross. 

В апреле из-за невыполнения нижегородской компанией контракта на поставку комплектующих Ижевский автозавод на день приостанавливал сборку. Однако на предприятии отметили, что отставания по производству нет.

12:20, 14 мая, 2018
Дарья Саушина
335
0
#промышленность\n#Ижевск\n#Ижавто

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

День Победы: какие мероприятия ждут жителей Ижевска 9 мая

08:30, 08 мая, 2018
15504

В Удмуртии нашли применение асфальтобетонной крошке, которая остается при фрезеровании дорог

11902
15:40, 08 мая, 2018

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

9904
13:30, 10 мая, 2018

В одном из жилых домов в Удмуртии обрушилась лоджия

9637
11:08, 07 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

6484
16:00, 11 мая, 2018

СМИ: Этери Тутберидзе прокомментировала уход российской фигуристки Евгении Медведевой

09:17, 07 мая, 2018
11599

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

3673
18:57, 10 мая, 2018

Фигуристка Медведева подтвердила уход от тренера, но опровергла смену спортивного гражданства

2382
18:41, 07 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2331
15:59, 11 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2298
11:54, 12 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2479

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2264
19:20, 10 мая, 2018

Нетрезвый Джонни Депп пытался устроить потасовку на съемочной площадке

2166
18:16, 08 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2094
14:15, 09 мая, 2018

В США неизвестные украли костюм Железного человека Роберта Дауни-младшего

1932
09:10, 10 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018

Кухня великой победы

11 мая, 2018

«КОМОС ГРУПП» отреставрировал памятник в Нечкино

11 мая, 2018