Федеральное ведомство подтвердило соответствие кластера определенным требованиям, что является обязательным условием получения мер госстимулирования.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский кластер производителей нефтегазового оборудования может получить субсидии от Минпромторга России. Федеральное ведомство подтвердило соответствие кластера определенным требованиям, что является обязательным условием получения мер госстимулирования, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Данное решение открывает предприятиям доступ к субсидиям. Они предоставляются в форме возмещения части понесённых затрат по производству промышленной продукции в целях импортозамещения. Объём таких субсидий в рамках уже реализуемого проекта одного из участников кластера - «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» - может составить до 100 млн рублей. Компания Техновек специализируется на разработке и производстве новых видов оборудования и изделий для предприятий нефтегазовой отрасли.

«Получение средств из федерального бюджета позволит привлечь в кластер резидентов и запустить новые кооперационные проекты. К 2020 году на предприятиях кластера планируется увеличить численность работников до 1265 человек, создать свыше 800 высокопроизводительных рабочих мест, нарастить до 638,5 млн рублей объём инвестиционных затрат участников кластера», - сообщил первый зампред правительства Удмуртии Александр Свинин.

Он также отметил, что достижение целевых показателей играет важную роль с учётом реализуемых государственных задач по поддержке развития моногорода Воткинска, росту производительности труда, повышению конкурентоспособности экономики.

Напомним, в 2017 году на базе данного предприятия образовано ядро промышленного кластера нефтегазового машиностроения Удмуртской Республики.