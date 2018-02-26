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В Удмуртию с рабочим визитом прибудет делегация «Корпорации МСП»

12:35, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
12:35, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
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#бизнес\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: corpmsp.ru
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Цель выездной сессии – укрепление сотрудничество между правительством республики и корпорацией для оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию 15 марта с рабочим визитом прибудет делегация «Корпорации МСП». Цель выездной сессии – укрепление сотрудничество между правительством и корпорацией для оказания содействия развитию малого и среднего бизнеса в регионе, сообщает пресс-служба главы и кабмина республики.

В рамках визита запланировано проведение круглых столов с участием главы Удмуртии, представителей органов госвласти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, банков и субъектов малого среднего предпринимательства (МСП).

Темами круглых столов станут: «Презентация инвестиционных проектов Удмуртской Республики», «Кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП в Удмуртской Республике», «Презентация возможностей Портала Бизнес-навигатора МСП», «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Удмуртской Республике», «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ», «Организация предоставления в МФЦ услуг для бизнеса: Региональные практики и перспективы развития».

Также во время визита планируется подписание соглашения о взаимодействии между «Корпорацией МСП», «МСП Банк» и Удмуртским государственным университетом в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Соглашение будет способствовать повышению уровня информированности молодежи о реализуемых мерах информационно-маркетинговой и финансовой поддержки предпринимателей. Кроме того, будет подписано соглашение о предоставлении кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим инвестиционные проекты в Удмуртской Республике, в том числе предприятиям сельскохозяйственной кооперации.

12:35, 26 февраля, 2018
Георгий Поветкин
533
0
#бизнес\n#Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 

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