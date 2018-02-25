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«Лукойл-Пермь» и бизнес Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве

14:30, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
14:30, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
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#бизнес\n#Ижевск\n#Пермь\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Его главной целью является развитие экономических связей между республикой и Пермским краем.

Ижевск. Удмуртия. «Лукойл-Пермь», «Удмуртский промышленный кластер производства НГО» и «Завод нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК» подписали соглашение о реализации совместного проекта по расширению и модернизации производства фонтанной арматуры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Соглашение направлено не просто на взаимодействие нескольких предприятий. Главная цель - это развитие экономических связей Пермского края и Удмуртии, переход на более тесное сотрудничество, которое даст реальные результаты всем нам», - отметил во время церемонии подписания первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.

Фонтанная арматура, которая широко используется на скважинах «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для герметизации и управления потоками продукции, должна выдерживать большое давление и работать при температуре воздуха от -60 до +40 градусов по Цельсию.

«Пермские нефтяники и завод «ТЕХНОВЕК» совместно решают сложные технические задачи по оснащению месторождений с 2000 года. У воткинского предприятия более 200 вариантов арматуры, и коллеги постоянно совершенствуются», - сказал Олег Третьяков.

Наша справка:

На территории Удмуртской Республики «Лукойл-Пермь» владеет двумя лицензиями на право пользования недрами для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений в пределах Чукавинского и Чернушкинского участков и одной лицензией на право поиска, разведки и добычи на территории Быковского участка.

14:30, 25 февраля, 2018
Диана Ворончихина
799
0
#бизнес\n#Ижевск\n#Пермь\n#Удмуртия

 

 

 

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