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      Промышленный туризм в Удмуртии может стать высокодоходной отраслью

      15:32, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      15:32, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      462
      0
      #туризм\n#бизнес\n#инвестиции\n#промышленность\n#форум\n#власть\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#Сочи
      462
      0

      Ведущими идеями такого туризма в регионе станут оборонное производство, военно-промышленный и патриотический туризм.

      Сочи. Краснодарский край. Промышленный туризм в Удмуртии может превратиться в высокодоходную отрасль. Ростуризм и Правительство Удмуртской Республики на форуме в Сочи подписали соглашение, направленное на развитие туристической отрасли региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      Основными идеями промышленного туризма в Удмуртии могут стать военно-промышленный, патриотический туризм и оборонное производство. Напомним, промышленный туризм - это туры на действующие или когда-то действовавшие предприятия.

      Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, на сегодняшний день Удмуртия не входит в топ-20 регионов событийного туризма. Поэтому региону необходимо развивать свое приоритетное направление в промышленной области.

      Отметим, в Удмуртии существует карта почетного гостя. Она позволяет бесплатно посещать музеи, а также дает скидки на посещение театров, концертов и на покупку товаров в магазинах «Сделано в Удмуртии». Также по карте с гостями республики работает менеджер, который составляет индивидуальный турмаршрут и дает советы по выбору гостиницы и ресторанов.

      Напомним, за прошедшие дни на сочинском форуме Удмуртии удалось заключить уже более 10 соглашений. «У нас один из самых посещаемых стендов, без преувеличений. Форум проходит очень активно, контактов у нашей делегации точно более тысячи», - сообщил Михаил Хомич.

      15:32, 16 февраля, 2018
      Анна Торхова
      462
      0
      #туризм\n#бизнес\n#инвестиции\n#промышленность\n#форум\n#власть\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#Сочи

       

       

       

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