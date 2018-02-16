Промышленный туризм в Удмуртии может стать высокодоходной отраслью

Ведущими идеями такого туризма в регионе станут оборонное производство, военно-промышленный и патриотический туризм.

Сочи. Краснодарский край. Промышленный туризм в Удмуртии может превратиться в высокодоходную отрасль. Ростуризм и Правительство Удмуртской Республики на форуме в Сочи подписали соглашение, направленное на развитие туристической отрасли региона, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Основными идеями промышленного туризма в Удмуртии могут стать военно-промышленный, патриотический туризм и оборонное производство. Напомним, промышленный туризм - это туры на действующие или когда-то действовавшие предприятия.

Как рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, на сегодняшний день Удмуртия не входит в топ-20 регионов событийного туризма. Поэтому региону необходимо развивать свое приоритетное направление в промышленной области.

Отметим, в Удмуртии существует карта почетного гостя. Она позволяет бесплатно посещать музеи, а также дает скидки на посещение театров, концертов и на покупку товаров в магазинах «Сделано в Удмуртии». Также по карте с гостями республики работает менеджер, который составляет индивидуальный турмаршрут и дает советы по выбору гостиницы и ресторанов.

Напомним, за прошедшие дни на сочинском форуме Удмуртии удалось заключить уже более 10 соглашений. «У нас один из самых посещаемых стендов, без преувеличений. Форум проходит очень активно, контактов у нашей делегации точно более тысячи», - сообщил Михаил Хомич.