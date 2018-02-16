В Удмуртии внедрят лучшие практики управления имуществом

В настоящее время компания «ВЭБ Капитал» уже реализует проект по созданию холдинга на базе ДП «Ижевское» и ГУП «Удмуртавтодор».

Сочи. Краснодарский край. Инвестиционная компания Внешэкономбанка (ООО «ВЭБ Капитал») внедрит в Удмуртии лучшие практики управления имущественным комплексом. Такое соглашение подписали на форуме в Сочи компания и правительство региона, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Стороны сформируют рабочую группу, ответственную за совершенствование механизма управления имуществом до 2025 года.

Генеральный директор ВЭБ Капитала Антон Перин заявил, что компания уже осуществляет проект по созданию автодорожного холдинга на базе ДП «Ижевское» и ГУП «Удмуртавтодор» для их дальнейшей приватизации.

Напомним, республика, после слияния этих предприятий намерена продать только 75% акций. Ожидается, что от этой сделки бюджет получит 3 млрд рублей.

Кроме того, благодаря партнерству планируется решить проблему с авиаперевозками. «Работа по выделению аэропорта «Ижевск» в отдельное юридическое лицо уже ведётся. Это позволит в перспективе привлечь серьёзных инвесторов и более активно включиться в федеральную программу по развитию транспортной системы России», - пояснил глава Удмуртии Александр Бречалов.