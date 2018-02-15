Пушка, бар и приложение для авто: какие проекты из Удмуртии лидируют на форуме в Сочи

«У нас стенд — это центр притяжения», - отметил постпред главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич.

Ижевск. Удмуртия. На инвестиционном форуме в Сочи лидируют такие проекты из Удмуртии, как: «Hudway», пушка от ZALA AERO и бар КОМОС ГРУПП. Как рассказал постпред главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич, особое внимание инвесторов привлекает разработка «Hudway» для безопасности водителей в условиях ограниченной видимости предпринимателя Ивана Клабукова.

На стенде Удмуртии власти презентуют четыре проекта, в том числе строительство ледовой арены, строительство скоростного участка дороги, строительство логистического центра в Камбарке и презентация дорожных предприятий ДП «Ижевское» и «Удмуртавтодор».

«Можно много рассказывать какие замечательные стенды и сессии, но решают цифры, новые знакомства, контакты и потенциальные контракты и проекты», - отметил Михаил Хомич. О том, каких успехов удалось достичь, можно будет судить вечером на подведении итогов дня.

В планах Удмуртии также разработать единый стенд, который можно было бы перевозить и презентовать на всех бизнес-форумах.