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      Ижевский концерн «Калашников» стал на 75% частным

      14:05, 15 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      14:05, 15 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      448
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Ростехнологии\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Ростех
      448
      0

      Гендиректор предприятия Алексей Криворучко выкупил пакет акций за 1,5 млрд рублей.

      Ижевск. Удмуртия. Доля частных инвесторов в капитале ижевского концерна «Калашников» выросла с 49% до 75% минус одна акция. Как сообщает пресс-служба предприятия, госкорпорация Ростех сохранила за собой блокпакет в размере 25% плюс 1 акция.

      Покупателем стал гендиректор концерна Алексей Криворучко. Стоимость сделки составила более 1,5 млрд рублей.

      В 2014 году 49 % акций концерна были проданы за 1,3 млрд рублей.

      По данным Seldon.Basis, совладельцами АО «Концерн «Калашников» являются госкорпорация «Ростехнологии» и ООО «ТКХ», гендиректором которой является Алексей Криворучко. Напомним, что сделку по продаже пакета акций планировали закрыть летом 2017 года

      14:05, 15 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      448
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Ростехнологии\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#Ростех

       

       

       

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