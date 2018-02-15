Ижевский концерн «Калашников» стал на 75% частным

Гендиректор предприятия Алексей Криворучко выкупил пакет акций за 1,5 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. Доля частных инвесторов в капитале ижевского концерна «Калашников» выросла с 49% до 75% минус одна акция. Как сообщает пресс-служба предприятия, госкорпорация Ростех сохранила за собой блокпакет в размере 25% плюс 1 акция.

Покупателем стал гендиректор концерна Алексей Криворучко. Стоимость сделки составила более 1,5 млрд рублей.

В 2014 году 49 % акций концерна были проданы за 1,3 млрд рублей.

По данным Seldon.Basis, совладельцами АО «Концерн «Калашников» являются госкорпорация «Ростехнологии» и ООО «ТКХ», гендиректором которой является Алексей Криворучко. Напомним, что сделку по продаже пакета акций планировали закрыть летом 2017 года.