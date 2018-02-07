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      Предприниматели Удмуртии смогут взять кредит по ставке не выше 6,5%

      17:02, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      17:02, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      749
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#денежные займы
      Фото: pixabay.com
      749
      0

      Льготный займ действует 10 лет на инвестиционные цели и 3 года на оборотные средства.

      Ижевск. Удмуртия. Предприниматели из Удмуртии с февраля смогут получить кредит по ставке не выше 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      Льготный займ предоставят на 10 лет на инвестиционные цели в размере от 3 млн рублей до 1 млрд рублей и 3 года на покупку оборотных средств в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей.

      «По итогам 2017 года доля кредитов, выданных предпринимателям сферы малого и среднего бизнеса Удмуртии, в общем объёме кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигла 44 %», -  сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

      Отметим, по стране этот показатель равен 12,7%, а по ПФО 20,2%.

      Одним из обязательных условий реализации проекта является деятельность в таких областях, как: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, туристская деятельность, здравоохранение и утилизация отходов, а также в сфера общественного питания и бытовых услуг.

      Предприниматели, развивающие свой бизнес в моногородах могут принять участие на специальных условиях.

      17:02, 07 февраля, 2018
      Анна Торхова
      749
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#кредиты\n#Удмуртия\n#предприниматели\n#денежные займы

       

       

       

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