Предприниматели Удмуртии смогут взять кредит по ставке не выше 6,5%

Льготный займ действует 10 лет на инвестиционные цели и 3 года на оборотные средства.

Ижевск. Удмуртия. Предприниматели из Удмуртии с февраля смогут получить кредит по ставке не выше 6,5%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Льготный займ предоставят на 10 лет на инвестиционные цели в размере от 3 млн рублей до 1 млрд рублей и 3 года на покупку оборотных средств в размере от 3 млн рублей до 100 млн рублей.

«По итогам 2017 года доля кредитов, выданных предпринимателям сферы малого и среднего бизнеса Удмуртии, в общем объёме кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигла 44 %», - сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Александр Свинин.

Отметим, по стране этот показатель равен 12,7%, а по ПФО 20,2%.

Одним из обязательных условий реализации проекта является деятельность в таких областях, как: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт и связь, туристская деятельность, здравоохранение и утилизация отходов, а также в сфера общественного питания и бытовых услуг.

Предприниматели, развивающие свой бизнес в моногородах могут принять участие на специальных условиях.