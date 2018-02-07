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      Центр поддержки экспорта в Удмуртии вошел в тройку лучших в России

      13:39, 07 февраля, 2018
      13:39, 07 февраля, 2018
      765
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      #бизнес\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#экспорт
      Фото: pxhere.com
      765
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      Первую строчку рейтинга заняли центры в Свердловской области и Ставропольском крае.

      Ижевск. Удмуртия. Центр поддержки экспорта в Удмуртии вошел в тройку лучших в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Российской Федерации.

      Деятельность центров специалисты оценивал по 10 параметрам, в том числе по охвату поддержки экспорта в регионе, количеству «историй успеха» и новых экспортеров, географии и объемам экспортных поставок.

      Первую строчку рейтинга заняли центры в Свердловской области и Ставропольском крае. На втором месте расположился Татарстан, Удмуртия стала третьей. В число лидеров вошли также центры в Ярославской области, Приморском крае, Новосибирской, Нижегородской, Московской и Саратовской областях, Красноярском крае и Томской области.

      Напомним, Центр поддержки экспорта в Удмуртской Республике проводит маркетинговые исследования, бизнес-миссии и международные выставки. Так, в ноябре прошлого года предприятия региона выезжали с бизнес-миссией в Финляндию.

      Центры начали создаваться в России 2011 году. Сейчас они открыты в 53 регионах. В 2018 году планируется открыть 11 новых центров.

      13:39, 07 февраля, 2018
      765
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#рейтинг\n#Удмуртия\n#экспорт

       

       

       

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