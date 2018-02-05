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      Оборонные предприятия Удмуртии предложили формировать госзаказ для гражданской продукции

      17:50, 05 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      17:50, 05 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      1204
      0
      #Единая Россия\n#промышленность\n#Удмуртия\n#ОПК\n#оборонная промышленность
      Фото: пресс-служба "Единой России"
      1204
      0

      Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев считает необходимым запретить приобретение за рубежом оборудования, если хотя бы два его аналога производятся в России.

      Ижевск. Удмуртия. Промышленные предприятия Удмуртии предложили формировать госзаказ гражданской продукции по аналогии с гособоронзаказом. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения «Единой России», с таким предложением к депутату Госдумы от республики Андрею Исаеву вышел руководитель Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев.

      «Сегодня в оборонной промышленности сосредоточен мощный кадровый потенциал, внедряются новые технологии. И, конечно же, важно, чтобы даже при естественном сокращении оборонного заказа оборонная промышленность оставалась локомотивом нашей экономики», - подчеркнул Исаев.

      В ходе встречи с парламентарием Геннадий Кудрявцев высказал ряд предложений. «В частности, было озвучено предложение, которое, на мой взгляд, заслуживает внимания: формировать  гражданский государственный заказ (для предприятий ОПК) по аналогии с гособоронзаказом», - рассказал Андрей Исаев.

      «С чем это связано? Мы понимаем, что при переходе на цифровую экономику государственные бюджетные организации будут вынуждены приобретать определенные виды оборудования. И будет обидно, если при возможностях нашей оборонной промышленности выпускать такое оборудование оно будет закупаться за рубежом», - пояснил депутат.

      Он также считает, что необходимо на законодательном уровне установить запрет на покупку иностранного оборудования, если хотя бы два его аналога производятся в России.

      17:50, 05 февраля, 2018
      Дарья Саушина
      1204
      0
      #Единая Россия\n#промышленность\n#Удмуртия\n#ОПК\n#оборонная промышленность

       

       

       

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