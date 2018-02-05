Оборонные предприятия Удмуртии предложили формировать госзаказ для гражданской продукции

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев считает необходимым запретить приобретение за рубежом оборудования, если хотя бы два его аналога производятся в России.

Ижевск. Удмуртия. Промышленные предприятия Удмуртии предложили формировать госзаказ гражданской продукции по аналогии с гособоронзаказом. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения «Единой России», с таким предложением к депутату Госдумы от республики Андрею Исаеву вышел руководитель Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев.

«Сегодня в оборонной промышленности сосредоточен мощный кадровый потенциал, внедряются новые технологии. И, конечно же, важно, чтобы даже при естественном сокращении оборонного заказа оборонная промышленность оставалась локомотивом нашей экономики», - подчеркнул Исаев.

В ходе встречи с парламентарием Геннадий Кудрявцев высказал ряд предложений. «В частности, было озвучено предложение, которое, на мой взгляд, заслуживает внимания: формировать гражданский государственный заказ (для предприятий ОПК) по аналогии с гособоронзаказом», - рассказал Андрей Исаев.

«С чем это связано? Мы понимаем, что при переходе на цифровую экономику государственные бюджетные организации будут вынуждены приобретать определенные виды оборудования. И будет обидно, если при возможностях нашей оборонной промышленности выпускать такое оборудование оно будет закупаться за рубежом», - пояснил депутат.

Он также считает, что необходимо на законодательном уровне установить запрет на покупку иностранного оборудования, если хотя бы два его аналога производятся в России.