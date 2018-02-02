В настоящее время завершается документальное оформление предприятия в составе новой структуры.

Татарстан. Птицефабрика «Лаишевская» войдет в состав агрохолдинга из Удмуртии «КОМОС ГРУПП». Как сообщает пресс-служба компании, сейчас завершается документальное оформление предприятия в составе новой структуры.

После оформления сделки птицефабрика будет переименована в «Державинскую».

«Имущественный комплекс птицефабрики является технологичным производственным предприятием с обновленным оборудованием в корпусах. Реконструкция кормоцеха была проведена в 2015-2016 годах», - говорится в сообщении.

Сортировальный цех оборудован современной сортировальной машиной. Имеющиеся производственные мощности позволяют производить 120 млн штук яйца в год.

Что касается персонала, который обслуживал птицекомплекс, то в соответствии с потребностями технологического цикла с ними будут поэтапно заключать трудовые договоры от лица нового субъекта хозяйствования – птицефабрики «Державинская».

«В перспективе мы планируем провести реконструкцию зданий и установить дополнительное птицеводческое оборудование для того, чтобы увеличить объемы производства к 2019 году в 2,5 раза – до 300 млн штук яйца в год. Помимо этого, для обеспечения безопасности выпускаемой продукции в структуре фабрики предполагается создание подразделения ветеринарной службы и строительство лаборатории, в которой будут проводиться исследования по трём направлениям: пищевому, ветеринарному и зоотехническому. Под контролем будут находиться здоровье и условия содержания птицы, качество кормов и воды, а также готовой продукции», - рассказал управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

Как уже отмечалось выше, птицефабрика «Державинская» войдет в состав субхолдинга «Птицеводство» ООО «КОМОС ГРУПП». Сегодня данное бизнес-направление объединяет две фабрики, специализирующиеся на производстве яйца - «Птицефабрика «Вараксино» (Удмуртская Республика) и «Птицефабрика «Менделеевская» (Пермский край), а также «Удмуртская птицефабрика», которое производит мясо птицы.

По итогам 2016 года предприятия субхолдинга произвели почти 946 млн штук яйца, 49,7 тыс. тонн мяса птицы. Прогнозные показатели 2017 года – 957 млн штук яйца и 51,5 тыс. тонн мяса птицы.