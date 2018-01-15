Андрей Шутов: визит в регион Аркадия Дворковича и Максима Соколова полезен для развития экономики Удмуртии

В ходе рабочего визита в Ижевск вице-премьер правительства России и руководитель федерального министерства транспорта посетили экспозицию, на которой были представлены товары лучших предприятий республики.

Ижевск. Удмуртия. В ходе рабочего визита в Удмуртию вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович и руководитель федерального министерства транспорта России Максим Соколов посетили экспозицию на ижевском автозаводе, где были представлены товары лучших предприятий региона. На специально подготовленной площадке был размещен стенд в том числе крупнейшего агрохолдинга республики - ООО «КОМОС ГРУПП».

Управляющий агрохолдингом Андрей Шутов рассказал Аркадию Дворковичу про развитие молочного животноводства в Удмуртии и объемах производства молока. Руководитель «КОМОС ГРУПП» также ознакомил зампреда правительства с современными технологиями, которые использует компания в своей деятельности.

Управляющий "КОМОС ГРУПП" о визите вице-премьера правительства России и министра транспорта Uploaded by ИА Сусанин on 2018-01-15.

«Это очень важный момент. К нам приехали серьезные руководители, имеющие колоссальное влияние на решение важнейших для Удмуртии проблем. Мы знаем, что наша боль и наша беда – удмуртские дороги - здесь министр транспорта. Мы знаем, что Аркадий Владимирович Дворкович курирует несколько отраслей экономики, в том числе и сельское хозяйство – эти вопросы находятся в его компетенции. Еще раз не могу не отдать должное лоббистским способностям, в хорошем смысле, нового руководства Удмуртии. Уверен, что этот визит будет полезен для развития экономики региона. С гордостью наблюдаю ту продукцию, которая представлена на экспозиции: высокоточные изделия, программные продукты, автомобили, разработки оборонного комплекса», - сказал управляющий ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

По его словам, предприятия, которые в этот день были представлены на экспозиции, создают не только налоговую базу для республики, но и обеспечивают людей работой.

Напомним, что в пятницу, 12 января, Удмуртию посетили вице-премьер России Аркадий Дворкович и министр транспорта России Максим Соколов. Чиновникам, помимо всего прочего, представили несколько ключевых проектов в сфере дорожного хозяйства и рассказали о том, как будет развиваться отрасль в 2018 году.