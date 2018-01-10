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      С 10 января изменились цены за проезд по мостам через реки Кама и Буй

      13:20, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      13:20, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1033
      0
      #Ижевск\n#Камбарка\n#тарифы и цены\n#тарифы\n#Кама\n#мост
      Фото: ИА "Сусанин"
      1033
      0

      Об этом сообщается на официальном сайте «Региональной инвестиционной компании».

      Удмуртия. С 10 января изменились цены за проезд по мостам через реки Кама и Буй. Об этом сообщается на официальном сайте «Региональной инвестиционной компании».

      «С 10 января 2018 года будут изменены тарифы за проезд по платным секциям мостовых переходов через реки Кама и Буй», - говорится в сообщении.

      Изменения коснутся четвертой тарифной группы на платном участке мостового перехода через реку Кама - стоимость проезда для большегрузов составит 1200 рублей. А также первой и четвертой тарифной группы на платном участке мостового перехода через реку Буй, стоимость проезда для легкового транспорта составит 150 рублей, для большегрузов 800 рублей.

      Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что Камский мост станет дополнительной нагрузкой для бюджета республики из-за ошибок в расчетах по прогнозному трафику. Цены за проезд уже повышались в ноябре 2017 года.

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      13:20, 10 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1033
      0
      #Ижевск\n#Камбарка\n#тарифы и цены\n#тарифы\n#Кама\n#мост

       

       

       

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