Ижевск вошел в топ-20 городов России по размеру авторынка

Столица Удмуртской Республики расположилась на 16 месте.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск вошел в двадцатку крупнейших рынков новых легковых автомобилей в городах России по итогам 11 месяцев 2017 года. Рейтинг составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Лидером списка стала Москва, где с января по ноябрь продали 187 472 новых автомобиля. Это всего на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В тройку крупнейших вошли также Санкт-Петербург и Казань. Столица Удмуртской Республики расположилась на 16 месте. Замыкает топ-20 Красноярск.