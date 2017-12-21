АвтоВАЗ планирует в 2018 году начать выпуск двух новых вариаций Vesta в Ижевске

Это будет кросс-версия седана и спортивная версия.

Ижевск. Удмуртия. «Лада Ижевск» планирует в 2018 году начать производство двух новых модификаций Lada Vesta. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, занкомый с планами АвтоВАЗа.

«В следующем году планируется поставить в производство еще две модификации Lada Vesta - кросс-версию седана и спортивную версию. Производиться они будут также на площадке "Лада Ижевск", как и базовая модель», - сказал собеседник агентства.

Начало выпуска кросс-версии седана Lada Vesta намечено на апрель, спортивной версии- на июнь.

Напомним, что по итогам 2017 года ижевская площадка АвтоВАЗа намерена выпустить более 100 тыс. автомобилей.