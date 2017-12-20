В Удмуртии увеличилось число пессимистов в сфере розничной торговли

В 4 квартале 2017 года и количество выросло с 8% на 14%.

Ижевск. Удмуртия. В сфере розничной торговли Удмуртии стало больше пессимистически настроенных руководителей. Как сообщает Удмуртстат, их количество в 2017 году увеличилось с 8% до 14%.

При этом число оптимистов не изменилось в сравнении со 2 кварталом и осталось на отметке 22%.

По мнению руководителей организаций, основным фактором, ограничивающим развитие, является высокая конкуренция (88%) и неплатежеспособность покупателей (68%). Больше половины руководителей отнесли к негативным факторам высокий уровень налогов, 38% - недостаток финансовых средств, 29% - арендную плату, 26% - высокий процент коммерческого кредита, 21% - высокие транспортные расходы.

Рост цен реализации в 1 квартале 2018 года прогнозируют около половины опрошенных.