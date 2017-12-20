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      В Удмуртии увеличилось число пессимистов в сфере розничной торговли

      15:58, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      15:58, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      441
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      441
      0

      В 4 квартале 2017 года и количество выросло с 8% на 14%.

      Ижевск. Удмуртия. В сфере розничной торговли Удмуртии стало больше пессимистически настроенных руководителей. Как сообщает Удмуртстат, их количество в 2017 году увеличилось с 8% до 14%.

      При этом число оптимистов не изменилось в сравнении со 2 кварталом и осталось на отметке 22%.

      По мнению руководителей организаций, основным фактором, ограничивающим развитие, является высокая конкуренция (88%) и неплатежеспособность покупателей (68%). Больше половины руководителей отнесли к негативным факторам высокий уровень налогов, 38% - недостаток финансовых средств, 29% - арендную плату, 26% - высокий процент коммерческого кредита, 21% - высокие транспортные расходы.

      Рост цен реализации в 1 квартале 2018 года прогнозируют около половины опрошенных. 

      15:58, 20 декабря, 2017
      Диана Ворончихина
      441
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия

       

       

       

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