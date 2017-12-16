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      По итогам 2017 года LADA Ижевск выпустит более 100 тысяч автомобилей

      16:45, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:45, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      257
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#работа\n#производство\n#автомобиль
      257
      0

      В планах у предприятия превзойти этот показатель и в грядущем году.

      Ижевск. Удмуртия. По итогам текущего года ижевская площадка ПАО «АвтоВАЗ» выпустит более 100 тыс. автомобилей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «LADA Ижевск» Михаил Рябов. 

      «Мы в прошлом году подошли близко к этому рубежу. У нас было 96, в этом году будет однозначно более 100 тысяч», - сказал Рябов. 

      Он также отметил, что этот показатель возглавляемое им предприятие планирует перешагнуть и в году наступающем. Это стало возможным благодаря спросу на выпускаемые в Ижевске автомобили «Лада Веста» и позитивной реакцией рынка на выход в свет универсалов в сентябре 2017 года. 

      «Традиционный рынок наш ориентирован на седан. Как будет соотношение между седаном и SW/SW Cross - это покажет рынок. Посмотрим. Мы готовы реагировать очень гибко», - заверил руководитель автозавода. 

      Напомним, что в ходе проведенного «LADA Ижевск» Дня открытых дверей прошла презентация пятимиллионного автомобиля, выпущенного на предприятии. Им стал Lada Vesta SW Cross.

      16:45, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      257
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#работа\n#производство\n#автомобиль

       

       

       

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