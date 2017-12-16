По итогам 2017 года LADA Ижевск выпустит более 100 тысяч автомобилей

В планах у предприятия превзойти этот показатель и в грядущем году.

Ижевск. Удмуртия. По итогам текущего года ижевская площадка ПАО «АвтоВАЗ» выпустит более 100 тыс. автомобилей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «LADA Ижевск» Михаил Рябов.

«Мы в прошлом году подошли близко к этому рубежу. У нас было 96, в этом году будет однозначно более 100 тысяч», - сказал Рябов.

Он также отметил, что этот показатель возглавляемое им предприятие планирует перешагнуть и в году наступающем. Это стало возможным благодаря спросу на выпускаемые в Ижевске автомобили «Лада Веста» и позитивной реакцией рынка на выход в свет универсалов в сентябре 2017 года.

«Традиционный рынок наш ориентирован на седан. Как будет соотношение между седаном и SW/SW Cross - это покажет рынок. Посмотрим. Мы готовы реагировать очень гибко», - заверил руководитель автозавода.

Напомним, что в ходе проведенного «LADA Ижевск» Дня открытых дверей прошла презентация пятимиллионного автомобиля, выпущенного на предприятии. Им стал Lada Vesta SW Cross.