Перенос производства лифтбека Lada Granta в Тольятти не скажется на рабочих ижевской площадки «АвтоВАЗа»

Сотрудников автозавода в Удмуртии загрузят работой по изготовлению «Весты».

Ижевск. Удмуртия. Анонсированный перенос производства лифтбека Lada Granta с ижевской площадки в Тольятти не скажется на сотрудниках предприятия в Удмуртии. Предприятие увеличит сборку трех моделей Lada Vesta, сообщил журналистам генеральный директор LADA Ижевск Михаил Рябов.

«С точки зрения бизнеса это абсолютно правильно. С точки зрения людей - люди не несут никаких потерь. Мы работали 30 в час, мы продолжаем работать 30 в час. 22 автомобиля в час мы выпускали Весту и 8 в час - лифтбек. Теперь, когда мы отдаем лифтбек в Тольятти, мы остаемся на тех же мощностях - 30 в час. И люди, которые у нас работали на производстве, сварке лифтбека, они переходят на Весту», - заверил Рябов.

Перестраиваться под новый режим работы предприятие будет во время плановой остановки производства со второй половины декабря и до новогодних каникул.

Напомним, о переносе линии по производству лифтбека из Ижевска в Тольятти стало известно в начале месяца.