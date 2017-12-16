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      Перенос производства лифтбека Lada Granta в Тольятти не скажется на рабочих ижевской площадки «АвтоВАЗа»

      16:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      16:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      384
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижавто\n#работа\n#завод\n#производство\n#автомобиль
      384
      0

      Сотрудников автозавода в Удмуртии загрузят работой по изготовлению «Весты».

      Ижевск. Удмуртия. Анонсированный перенос производства лифтбека Lada Granta с ижевской площадки в Тольятти не скажется на сотрудниках предприятия в Удмуртии. Предприятие увеличит сборку трех моделей Lada Vesta, сообщил журналистам генеральный директор LADA Ижевск Михаил Рябов.  

      «С точки зрения бизнеса это абсолютно правильно. С точки зрения людей - люди не несут никаких потерь. Мы работали 30 в час, мы продолжаем работать 30 в час. 22 автомобиля в час мы выпускали Весту и 8 в час - лифтбек. Теперь, когда мы отдаем лифтбек в Тольятти, мы остаемся на тех же мощностях - 30 в час. И люди, которые у нас работали на производстве, сварке лифтбека, они переходят на Весту», - заверил Рябов.  

      Перестраиваться под новый режим работы предприятие будет во время плановой остановки производства со второй половины декабря и до новогодних каникул.  

      Напомним, о переносе линии по производству лифтбека из Ижевска в Тольятти стало известно в начале месяца. 

      16:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      384
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижавто\n#работа\n#завод\n#производство\n#автомобиль

       

       

       

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