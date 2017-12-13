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      Долги потребителей Удмуртии за газ составили 1,225 миллиардов рублей

      14:40, 13 декабря, 2017
      14:40, 13 декабря, 2017
      0
      #бизнес\n#Газпром\n#реклама\n#газ\n#долги\n#финансы и деньги
      Фото: @arzik2
      0

      Ряд теплоснабжающих организаций срывают график погашения задолженности.

      Ижевск. Удмуртия. Общая просроченная задолженность потребителей Удмуртии перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», по данным на 1 декабря 2017 года составляет 1,225 миллиардов рублей, увеличившись за год на 51 %.

      8 декабря 2017 года в правительстве Удмуртской Республике состоялось заседание рабочей группы по урегулированию задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы в муниципальных теплоснабжающих организациях.

      Одним из вопросов рассматривалось исполнение графика погашения просроченной дебиторской задолженности за потребленный природный газ проблемными предприятиями УР, утвержденного руководством Удмуртской Республики и ООО «Газпром межрегионгаз».

      На 1 декабря 2017 года из 32 теплоснабжающих организаций, включенных в данный график, 18 организаций его не исполняют.

      В числе наиболее проблемных должников:

      -      АО «Ижметмаш» – 64,15 млн рублей;

      -      МУП ЖКХ Можга - 53 млн рублей;

      -      ООО «Завьялово-энерго» - 34,0 млн рублей;

      -      ООО «Игринская энергетическая компания» - 21 млн руб.;

      -      МУП Камбарского района «Энергия» – 19 млн рублей;

      -      ООО «Практическая метрология» Балезинского района - 18 млн руб.;

      -      ООО «Водолей» Камбарского района – 1,1 млн рублей;

      -      МУП «ГКОС» Камбарский район – 3,9 млн рублей;

      -      МУПП «Коммун-сервис» Киясовского района - 4,7 млн рублей;

      -      ООО «Малопургинское ЖКХ» - 10,0 млн рублей;

      -      ООО «Теплокомплекс» Сарапульского района - 6,8 млн рублей.

      Основными причинами накопления задолженности являются убыточный тариф, установленный предприятиям ЖКХ по всем видам деятельности, неплатежи управляющих компаний, а также отсутствие должного контроля за деятельностью теплоснабжающих организаций со стороны руководителей городских и районных администраций.

      14:40, 13 декабря, 2017
      0
      #бизнес\n#Газпром\n#реклама\n#газ\n#долги\n#финансы и деньги

       

       

       

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