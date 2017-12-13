Долги потребителей Удмуртии за газ составили 1,225 миллиардов рублей

Ряд теплоснабжающих организаций срывают график погашения задолженности.

Ижевск. Удмуртия. Общая просроченная задолженность потребителей Удмуртии перед поставщиком газа - компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск», по данным на 1 декабря 2017 года составляет 1,225 миллиардов рублей, увеличившись за год на 51 %.

8 декабря 2017 года в правительстве Удмуртской Республике состоялось заседание рабочей группы по урегулированию задолженности за поставленные топливно-энергетические ресурсы в муниципальных теплоснабжающих организациях.

Одним из вопросов рассматривалось исполнение графика погашения просроченной дебиторской задолженности за потребленный природный газ проблемными предприятиями УР, утвержденного руководством Удмуртской Республики и ООО «Газпром межрегионгаз».

На 1 декабря 2017 года из 32 теплоснабжающих организаций, включенных в данный график, 18 организаций его не исполняют.

В числе наиболее проблемных должников:

- АО «Ижметмаш» – 64,15 млн рублей;

- МУП ЖКХ Можга - 53 млн рублей;

- ООО «Завьялово-энерго» - 34,0 млн рублей;

- ООО «Игринская энергетическая компания» - 21 млн руб.;

- МУП Камбарского района «Энергия» – 19 млн рублей;

- ООО «Практическая метрология» Балезинского района - 18 млн руб.;

- ООО «Водолей» Камбарского района – 1,1 млн рублей;

- МУП «ГКОС» Камбарский район – 3,9 млн рублей;

- МУПП «Коммун-сервис» Киясовского района - 4,7 млн рублей;

- ООО «Малопургинское ЖКХ» - 10,0 млн рублей;

- ООО «Теплокомплекс» Сарапульского района - 6,8 млн рублей.

Основными причинами накопления задолженности являются убыточный тариф, установленный предприятиям ЖКХ по всем видам деятельности, неплатежи управляющих компаний, а также отсутствие должного контроля за деятельностью теплоснабжающих организаций со стороны руководителей городских и районных администраций.