Инвесторам, осваивающим в Удмуртии гринфилды, снизили ставку налога на прибыль

Вместе с тем, в республике нет ни одной площадки, готовой к строительству новых промышленных мощностей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии для инвесторов, организующих новое производство, на 1 процентный пункт снизили ставку налога на прибыль. С 1 января 2018 года до 2020 года ставка для тех, кто осваивает гринфилды, составит 12,5%.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, в настоящее время инвесторы в регионе платят 13,5% от получаемой прибыли. При этом, в соседних субъектах с 2017 года предпринимателям предлагают организовывать производство по ставке в 12,5%.

В Удмуртии льгота начнет действовать с 1 января 2018 года. На нее смогут рассчитывать инвесторы с проектами стоимостью свыше 100 млн рублей. Александр Свинин отметил, что в настоящее время в республике нет ни одной готовой площадки.

«Мы в первую очередь ориентируемся на территории наших моногородов, потому что там степень готовности этих площадок наиболее высокая», - сообщил вице-премьер. Кроме того, есть и частные площадки – индустриальные промышленные парки.