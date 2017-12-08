Выпуск модели в Тольятти планируется начать в феврале 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. Производство лифтбэка «Лады Гранты» перенесут из Ижевска в Тольятти. Как пишет портал Лада.онлайн, сделать это планируется на приближающихся новогодних каникулах.

«На новогодних каникулах будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, мы еще будем осуществлять перенос из Ижевска в Тольятти производство лифтбэка Lada Granta. Выпуск лифтбэка в Тольятти планируется начать с февраля, точная дата пока неизвестна», - цитирует издание слова руководителя профсоюза «АвтоВАЗа» Сергея Зайцева.

Перенос позволит освободить производственные мощности на Ижевском автозаводе для увеличения объемов выпуска «Лады Весты» и новых моделей - Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.

Напомним, производство «Лады Гранты» в кузове лифтбек официально запустили в Ижевске в мае 2014 года. Новая модель получила усовершенствованную коробку передач, более современный вид, зеркала и некоторые другие элементы.