  • $ 58.93 ↑
  • € 69.71 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Производство лифтбэка «Лады Гранты» перенесут из Ижевска в Тольятти

      09:00, 08 декабря, 2017
      09:00, 08 декабря, 2017
      720
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#Самарская область\n#Удмуртия\n#Тольятти\n#производство
      Фото: lada.ru
      720
      0

      Выпуск модели в Тольятти планируется начать в феврале 2018 года.

      Ижевск. Удмуртия. Производство лифтбэка «Лады Гранты» перенесут из Ижевска в Тольятти. Как пишет портал Лада.онлайн, сделать это планируется на приближающихся новогодних каникулах.

      «На новогодних каникулах будут проводиться ремонтные работы. Кроме того, мы еще будем осуществлять перенос из Ижевска в Тольятти производство лифтбэка Lada Granta. Выпуск лифтбэка в Тольятти планируется начать с февраля, точная дата пока неизвестна», - цитирует издание слова руководителя профсоюза «АвтоВАЗа» Сергея Зайцева.

      Перенос позволит освободить производственные мощности на Ижевском автозаводе для увеличения объемов выпуска «Лады Весты» и новых моделей - Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross.

      Напомним, производство «Лады Гранты» в кузове лифтбек официально запустили в Ижевске в мае 2014 года. Новая модель получила усовершенствованную коробку передач, более современный вид, зеркала и некоторые другие элементы.

      09:00, 08 декабря, 2017
      720
      0
      #авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#Самарская область\n#Удмуртия\n#Тольятти\n#производство

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Министром спорта Удмуртии назначена Наталья Гольцова

      09:21, 04 декабря, 2017
      13812

      В Удмуртии запустят пилотный проект ипотечного кредитования под 5,75%

      11106
      13:20, 07 декабря, 2017

      Пять пожаров произошло в Удмуртии за сутки

      4901
      14:21, 03 декабря, 2017

      Женщину в Удмуртии раздавило перевернувшимся автобусом

      4714
      14:36, 05 декабря, 2017

      Глава Удмуртии Александр Бречалов: в ближайшее время мы будем делать выводы по руководству клуба «Ижсталь»

      4118
      08:55, 04 декабря, 2017

      Александр Масляков покинул «Планету КВН»

      19:17, 01 декабря, 2017
      1704

      Полиция задержала вероятных виновников волны звонков о ложных терактах

      1301
      16:24, 04 декабря, 2017

      В жилом доме в Оренбургской области взорвался бытовой газ

      953
      19:34, 02 декабря, 2017

      Масляков останется «у руля» КВН

      799
      10:08, 03 декабря, 2017

      ГИБДД разрешило водителям снимать действия автоинспекторов на камеру

      780
      15:59, 01 декабря, 2017

      Эксперты выбрали пять лучших эконом-смартфонов

      15:34, 03 декабря, 2017
      1287

      МОК не пустил российскую сборную на Олимпиаду в Пхёнчхане

      1023
      23:11, 05 декабря, 2017

      Учёные выяснили, как на собак влияет улыбка человека

      818
      15:54, 02 декабря, 2017

      В Таиланде в результате нападения слона погиб немецкий турист и пострадали двое россиян

      744
      13:40, 01 декабря, 2017

      Ученые: бесконтрольный майнинг биткоинов может привести к энергетическому кризису

      707
      17:39, 04 декабря, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: миллион для чиновника и платные парковки для ижевча

      07 декабря, 2017

      Смертельное ДТП на трассе «Ижевск-Сарапул»

      07 декабря, 2017

      Удмуртия в минуту: назначение в Минздраве и высотки на Татар-базаре

      06 декабря, 2017