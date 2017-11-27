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      Сливочное масло за 35 рублей в Удмуртии отправили на экспертизу

      15:30, 27 ноября, 2017
      15:30, 27 ноября, 2017
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      #бизнес\n#Ижевск\n#торговля
      Фото: Союз потребителей Удмуртии
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      Произведенное в Екатеринбурге масло уже попадало в поле зрения общественников.

      Ижевск. Удмуртия. Общественники в Ижевске обнаружили сливочное масло за 35 рублей. Как сообщили в Союзе потребителей Удмуртии, его выявили во время контрольной закупки на одном из городских рынков.

      На упаковке продукта массой 180 гр указано, что оно произведено по ГОСТу ИП Кузминым из Екатеринбурга. Общественники отмечают, что в феврале этого года уже сталкивались с этим маслом, однако тогда оно стоило 27 рублей за пачку. Проведенная весной экспертиза показала, что продукция является фальсификатом. Производителя привлекли к административной ответственности.

      На этот раз образец масла вновь отправили на экспертизу – в «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Результаты станут известны в ближайшее время.

      15:30, 27 ноября, 2017
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      #бизнес\n#Ижевск\n#торговля

       

       

       

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