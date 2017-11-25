Почти 300 кг запрещенных овощей и фруктов изъяли в Ижевске

На одной из овощных баз торговали турецкими томатами и польскими грушами и яблоками.

Ижевск. Удмуртия. На овощной базе в Ижевске обнаружили почти 300 кг санкционных продуктов. Как сообщили в пресс-службе Пермского таможенного управления, овощи и фрукты нашли сотрудники управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике во время совместной проверки с региональным управлением ФСБ.

По информации ведомства, на территории овощной базы на улице Пойма изъяли 146,4 кг турецких томатов, а также 77,6 кг груш и 67,5 кг яблок из Польши. Общий вес изъятой партии продуктов составил 291,5 кг.

В настоящее время санкционные овощи и фрукты уничтожены сотрудниками управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.