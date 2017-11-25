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      Почти 300 кг запрещенных овощей и фруктов изъяли в Ижевске

      11:20, 25 ноября, 2017
      11:20, 25 ноября, 2017
      362
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      #торговля\n#санкции\n#запрет\n#овощи\n#фрукты
      Фото: Пермское таможенное управление
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      На одной из овощных баз торговали турецкими томатами и польскими грушами и яблоками.

      Ижевск. Удмуртия.  На овощной базе в Ижевске обнаружили почти 300 кг санкционных продуктов. Как сообщили в пресс-службе Пермского таможенного управления, овощи и фрукты нашли сотрудники управления  Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике во время совместной проверки с региональным управлением ФСБ. 

      По информации ведомства, на территории овощной базы на улице Пойма изъяли 146,4 кг турецких томатов, а также 77,6 кг груш и 67,5 кг яблок из Польши. Общий вес изъятой партии продуктов составил 291,5 кг. 

      В настоящее время санкционные овощи и фрукты уничтожены сотрудниками управления  Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. 

      11:20, 25 ноября, 2017
      362
      0
      #торговля\n#санкции\n#запрет\n#овощи\n#фрукты

       

       

       

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