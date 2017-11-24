13 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь с начала года

В среднем это 953 рубля в месяц на одного человека.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии за 9 месяцев 2017 года потратили на алкоголь 13 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 953 рубля в месяц на одного человека.

Отметим, что эта цифра на 300 млн рублей больше, по сравнению с показателями такого же периода прошлого года.

По данным Росалкогольрегулирования, самым популярным алкогольным напитком является водка. Ее продано 935 декалитров (1 дкл = 10 литров) или 0,7 литра на человека. Тогда как коньяка – 59 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 51 тыс. дкл. Объем продажи винодельческой продукции составил 668 тыс. дкл, в том числе вина – 325 тыс. дкл.

В общем объеме оборота розничной торговли на долю алкоголя приходится 8%.