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      13 млрд рублей потратили жители Удмуртии на алкоголь с начала года

      14:45, 24 ноября, 2017
      14:45, 24 ноября, 2017
      386
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя
      Фото: @arzik2
      386
      0

      В среднем это 953 рубля в месяц на одного человека.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии за 9 месяцев 2017 года потратили на алкоголь 13 млрд рублей. Как сообщает Удмуртстат, в среднем это 953 рубля в месяц на одного человека.

      Отметим, что эта цифра на 300 млн рублей больше, по сравнению с показателями такого же периода прошлого года.

      По данным Росалкогольрегулирования, самым популярным алкогольным напитком является водка. Ее продано 935 декалитров (1 дкл = 10 литров) или 0,7 литра на человека. Тогда как коньяка – 59 тыс. дкл, ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции – 51 тыс. дкл. Объем продажи винодельческой продукции составил 668 тыс. дкл, в том числе вина – 325 тыс. дкл.

      В общем объеме оборота розничной торговли на долю алкоголя приходится 8%.

      14:45, 24 ноября, 2017
      386
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#торговля\n#алкоголь\n#Удмуртия\n#продажа алкоголя

       

       

       

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