Более четверти предприятий Удмуртии оказались убыточны с начала года

По итогам девяти месяцев суммарная прибыль организаций, численностью более 15 человек, упала в 1,6 раза.

Ижевск. Удмуртия. По итогам девяти месяцев в Удмуртии 28% организаций оказались убыточны. Как сообщает пресс-служба Удмуртстата, речь идет о компаниях, средняя численность работников которых превышает 15 человек, кроме малых и финансово-кредитных организаций.

За январь-сентябрь сальдированный финансовый результат деятельности таких предприятий составил 26 млрд рублей, что в 1,6 раза меньше итогов аналогичного периода 2016 года. Прибыль в сумме 36,1 млрд рублей получили 350 организаций (72%), убыток в размере 10,1 млрд рублей допустили 133 организации (28%).

Наибольший вклад в общий положительный результат внесли организации по добыче полезных ископаемых (52%) и обрабатывающих производств (30%). Среди убыточных организаций существенное влияние на финансовые результаты оказали организации строительства (41%) и обрабатывающих производств (35%).