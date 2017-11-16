По итогам 9 месяцев 2017 года республика занимает 8 место в ПФО.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снизилась инвестиционная активность предприятий. Как сообщает Удмуртстат, по итогам 9 месяцев 2017 года республика занимает 8 место в Приволжском федеральном округе.

«За 9 месяцев 2017 года объем инвестиций в основной капитал составил 49,9 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 8% ниже уровня 2016 года», - говорится в сообщении статистиков.

Преобладающую часть объема инвестиций (81%) составили собственные средства предприятий и организаций, 9% - бюджетные средства, по 3% - кредиты банков и средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства.

Наибольший объем инвестиций (9,5 млрд рублей) был направлен в добычу полезных ископаемых, 7,3 млрд рублей - в обрабатывающие производства, 4,1 млрд рублей - на развитие транспорта и сопряженную с ним деятельность

Среди регионов ПФО Удмуртская Республика по объему инвестиций за январь-сентябрь 2017 года занимала 8 место. Максимальный объем инвестиций освоили предприятия Татарстана (367 млрд. рублей) и Башкирии (159 млрд. рублей).

Отметим, что в мае этого года статистики также говорили о снижении инвестактивности, однако тогда этот показатель был ниже прошлогоднего на 23%.