Производство «Ниссан Сентра» остановили в Ижевске

Японская компания сократила линейку представленных в России авто из-за падения спроса.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске остановили производство Nissan Sentra («Ниссан Сентра»). Как пишет РГ со ссылкой на пресс-службу представительства автопроизводителя Nissan Motors («Ниссан Моторс»), такое решение было принято из-за падения спроса на рынке.

«Производство в Ижевске и продажи Sentra остановлены по причине сильного сокращения спроса в сегменте С российского автомобильного рынка», - цитирует издание слова представителя пресс-службы.

Кроме того, японская компания отказалась от производства Nissan Pathfinder («Ниссан Патфайндер»). Автомобиль собирали в Санкт-Петербурге. Руководство корпорации приняло решение сконцентрироваться на продвижении других кроссоверов - Qashqai, X-Trail и Murano («Кашкай», «Икстрейл» и «Мурано»).

Напомним, ранее в Ижевске уже приостанавливали сборку «Сентры».

«Могу подтвердить приостановку в начале года, вызванную значительным запасом автомобилей на дилерских складах, но с марта производство возобновилось. Машины продаются, ничего не отменяется», - говорил в марте 2017 года PR директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

В июне производство вновь остановили из-за кризиса в стране. При этом в 2016 году в Ижевске собрали 1,5 тыс. Sentra, а в марте 2017 года, после возобновления сборки, с конвейера сошло всего 19 экземпляров.