В Ижевске здание бывшего Индустриального техникума вновь выставили на продажу

Стоимость отремонтированного здания оценивается в 275 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Здание бывшего Индустриального техникума в Ижевске вновь выставили на продажу. Объявление появилось на сайте Avito 6 ноября.

Стоимость здания оценивается в 275 млн рублей.

«Нет ограничений в использовании. Предварительная договоренность франшизы гостиничного бренда «Меркурий». Возможна продажа под ключ под гостиницу», - написано в объявлении.

Напомним, что аукцион по продаже здания состоялся 28 февраля. Лот обошелся бизнесмену Армену Оганезову в 41 764 800 рублей. Позже стало известно, что новый владелец планирует открыть здесь отель «Хилтон». При этом он отметил, что намерен сохранить здание «в той же красе».

Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин» Армен Оганезов, сегодня планы открыть гостиничный комплекс остаются в силе.

«Мы таким образом (выставив на продажу – прим. ред.) рассматриваем ликвидность этого здания. Нам интересно, насколько оно заинтересует потенциальных покупателей», - сказал бизнесмен.

Также отметим, что на сегодняшний день в бывшем Индустриальном техникуме проведен капитальный ремонт.

«На ремонт было потрачено очень и очень много денег, гораздо больше чем оно стоило», - добавил бизнесмен.