В Удмуртии прогнозируется снижение объемов добычи нефти в 2017 году

Это обусловлено тем, что в прошлом году было добыто больше «черного золота», чем запланировано.

Ижевск. Удмуртия. Снижение объемов нефтедобычи на 1,4% в 2017 году прогнозируют власти Удмуртии. В этом году уменьшение составит 10,85 млн тонн, пишет «Интерфакс».

Уменьшение объемов добычи «черного золота» связано с тем, что в прошлом году показатели извлечения нефти на 1,62% превысили запланированные объемы. В 2016 году в республике добыли 11 млн тонн нефти при плане в 10,85 млн тонн.

«В связи с этим в текущем году нефтяными компаниями осуществлена переоценка запасов нефти и пересмотрены плановые показатели ее извлечения в сторону уменьшения с учетом естественного истощения природных ресурсов и фактической выработанности запасов», - отмечается в прогнозе социально-экономического развития, подготовленном Минэкономики республики.

В Удмуртии работают 14 нефтедобывающих компаний. Крупнейшими являются «Удмуртнефть» (контролируется НК «Роснефть») и «Белкамнефть» (подконтрольна структурам Михаила Гуцериева), на долю которых суммарно приходится порядка 95% общего объема добычи нефти в республике.