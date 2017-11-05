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      Путину показали новый тяжелый мотоцикл «Иж»

      14:09, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      14:09, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
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      #Владимир Путин\n#Концерн Калашников\n#мотоциклы\n#Президент России
      Фото: kremlin.ru
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      Первую партию байков концерн собирается выпустить уже в первой половине 2018 года.

      Москва. Президенту России Владимиру Путину показали тяжелый мотоцикл «Иж», который собирается выпускать концерн «Калашников». Первую партию собираются произвести до середины 2018 года, сообщает Калашников.media.

      Сотрудники предприятия уверяют, что новинка способна разгоняться до 250 км/час, а «сотни» байк достигает всего за 3,5 секунды. В этом ему поможет бензиновый оппозитный двигатель мощностью почти 150 л.с.

      Напомним, ранее концерн «Калашников» предложил электромотоциклы для полиции Москвы. Позже эксперт назвал их совершеннейшим клоном китайской модели.

      14:09, 05 ноября, 2017
      Вадим Исаков
      500
      0
      #Владимир Путин\n#Концерн Калашников\n#мотоциклы\n#Президент России

       

       

       

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