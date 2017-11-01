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      Удмуртия продлит «налоговые каникулы» для предпринимателей

      12:29, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      12:29, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      258
      0
      #бизнес\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели
      Фото: pixabay.com
      258
      0

      Такая мера поддержки малого бизнеса рассчитана до 2021 года.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия продлит «налоговые каникулы» для начинающих предпринимателей. Такая поддержка малого бизнеса рассчитана до 2021 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      Пока кабмин Удмуртии только одобрило проект закона об установлении нулевой налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Он будет внесён на обсуждение в Государственный Совет республики.

      Проект предусматривает некоторые ограничения. Предельный размер дохода, для которого будет применяться нулевая налоговая ставка, составляет 30 млн рублей.

      «В 2016 году налоговой ставкой в размере 0 процентов при применении УСН воспользовались 255 предпринимателей. У большинства из них размер доходов не превысил 30 млн рублей», - отметил исполняющий обязанности министра экономики Удмуртии Михаил Зайцев.

      12:29, 01 ноября, 2017
      Анна Торхова
      258
      0
      #бизнес\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#предприниматели

       

       

       

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