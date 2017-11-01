Удмуртия продлит «налоговые каникулы» для предпринимателей

Такая мера поддержки малого бизнеса рассчитана до 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия продлит «налоговые каникулы» для начинающих предпринимателей. Такая поддержка малого бизнеса рассчитана до 2021 года, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Пока кабмин Удмуртии только одобрило проект закона об установлении нулевой налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения. Он будет внесён на обсуждение в Государственный Совет республики.

Проект предусматривает некоторые ограничения. Предельный размер дохода, для которого будет применяться нулевая налоговая ставка, составляет 30 млн рублей.

«В 2016 году налоговой ставкой в размере 0 процентов при применении УСН воспользовались 255 предпринимателей. У большинства из них размер доходов не превысил 30 млн рублей», - отметил исполняющий обязанности министра экономики Удмуртии Михаил Зайцев.