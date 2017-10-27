Предприниматели Удмуртии поделятся своими лайфхаками

Участников ждет более 10 бесплатных мастер-классов.

Ижевск. Удмуртия. Предприниматели Удмуртии поделятся рецептами своего успеха и идеями. Как сообщают организаторы, бесплатные мастер-классы от ведущих бизнесменов региона пройдут 16 ноября этого года в гриль-баре BBQ.

О своих лайфхаках расскажут: и.о. вице-премьера Александр Свинин, основатель сети пекарен «Хлебница» Андрей Гейко, руководитель компании «Рубашка на заказ» Василий Мунтян, руководитель и со-основатель компании HUDWAY Иван Клабуков, директор и владелец компании «Центр высоких технологий» Олег Вылегжанин, генеральный директор группы компаний «Оптима» Сергей Кудров, основатель парикмахерских «Прядки в Порядке» Константин Сунцов, блогер, специалист по PR Роман Вострухин, бизнес-фотограф Александр Маерс, видеограф, автор и преподаватель курса «Мобильное видео» Петр Спицин, маркетолог, исследователь дизайн-мыслитель Татьяна Прохорова.

Регистрация по ссылке.

Место проведения: Ижевск, Зенитная, 4 (Гриль-бар BBQ)

Дата проведения: 16 ноября с 9:00 до 18:30