Удмуртия стала второй в ПФО по производству молока

За январь-сентябрь в республике выпустили 155,8 тыс. тонн продукта.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия стала второй в Приволжском федеральном округе по производству молока. За январь-сентябрь 2017 года в республике выпустили 155,8 тыс. тонн продукта, сообщает Удмуртстат.

Лидером с показателем в 158,8 тыс. тонн стала Башкирия. Всего за этот период в ПФО произвели 1148,5 тыс. тонн молока.

Кроме того, Удмуртия стала второй в округе по производству сыров, сырных продуктов и творога – 29,6 тыс. тонн, третьей - по выпуску сливочного масла – 8,3 тыс. тонн, девятой – по производству хлебобулочных изделий (45,4 тыс. тонн) и 14-й по выпуску колбасы (4,9 тыс. тонн).