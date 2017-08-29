В Удмуртии снизились цены на овощи

В августе по сравнению с июлем этого года цены на товары и услуги упали на 0,04%.

Ижевск. Удмуртия. Цены на товары и услуги в Удмуртии с начала года увеличились на 1,7%. Как сообщает Удмуртстат, в августе дефляция по отношению к июлю составила 0,04%.

С начала 2017 года алкоголь подорожал на 4,33%, на 3,25% - услуги, на 1,61% - непродовольственные товары, на 0,56% - на продовольственные товары.

При этом в августе значительно упали цены на овощи: картофель (-40,6% до 21,79 рублей за 1 кг), белокочанная капуста (-40,95% до 18,10 рублей), свекла (-22,81% до 26,87 рублей), морковь (-32,69% до 30,90 рублей), помидоры (-32,07% до 57,07 рублей) и огурцы (-13,73% до 55,57 рублей).