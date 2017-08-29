  • $ 59.15 ↑
  • € 69.7 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Удмуртии снизились цены на овощи

      13:40, 29 августа, 2017
      13:40, 29 августа, 2017
      73
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#продукты\n#Удмуртия\n#цены\n#продукты питания\n#овощи
      Фото: pixabay.com
      73
      0

      В августе по сравнению с июлем этого года цены на товары и услуги упали на 0,04%.

      Ижевск. Удмуртия. Цены на товары и услуги в Удмуртии с начала года увеличились на 1,7%. Как сообщает Удмуртстат, в августе дефляция по отношению к июлю составила 0,04%.

      С начала 2017 года алкоголь подорожал на 4,33%, на 3,25% - услуги, на 1,61% - непродовольственные товары, на 0,56% - на продовольственные товары.

      При этом в августе значительно упали цены на овощи: картофель (-40,6% до 21,79 рублей за 1 кг), белокочанная капуста (-40,95% до 18,10 рублей), свекла (-22,81% до 26,87 рублей), морковь (-32,69% до 30,90 рублей), помидоры (-32,07% до 57,07 рублей) и огурцы (-13,73% до 55,57 рублей). 

      13:40, 29 августа, 2017
      73
      0
      #Ижевск\n#тарифы и цены\n#продукты\n#Удмуртия\n#цены\n#продукты питания\n#овощи

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Крупнейший паблик Удмуртии в соцсетях "ИГГС" заблокировали

      20:13, 23 августа, 2017
      4960

      Погибшей от руки бывшего мужа в США россиянкой оказалась уроженка Удмуртии

      4838
      14:47, 24 августа, 2017

      Женщина-водитель протаранила магазин и сбила школьницу в Камбарке

      3639
      11:52, 24 августа, 2017

      Синоптики: тепло может вернуться в Удмуртию осенью

      3364
      09:42, 25 августа, 2017

      Житель Удмуртии попросил Бречалова присоединить к республике часть Татарстана

      3343
      16:15, 28 августа, 2017

      Ушла из жизни актриса театра и кино Зоя Степанова

      09:50, 22 августа, 2017
      7451

      МВД объявило вознаграждение за информацию об убийце чемпиона по пауэрлифтингу Андрея Драчева

      2339
      10:00, 23 августа, 2017

      Автобус со строителями Керченского моста упал в море

      1686
      10:52, 25 августа, 2017

      Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сообщила о смерти своей матери

      1325
      16:33, 25 августа, 2017

      Суд отправил хабаровских живодерок в тюрьму

      1272
      10:00, 25 августа, 2017

      Телеканал HBO раскрыл название финальной серии седьмого сезона «Игры престолов»

      09:55, 24 августа, 2017
      1224

      В сети опубликовали список лучших комедий всех времен

      1056
      12:35, 23 августа, 2017

      В США полиция застрелила россиянина, похитившего своего ребенка

      1007
      09:25, 24 августа, 2017

      Археологи раскопали самое древнее в мире вино

      964
      18:49, 25 августа, 2017

      Британские пожарные пообедали поросятами, спасенными из огня

      944
      17:00, 23 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: приезд Вячеслава Володина в Ижевск и ускорение «Италмаса»

      28 августа, 2017

      Встреча Станислава Говорухина с творческой интеллигенцией Удмуртии

      28 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: антитеррористические учения и спасение расстрелянной собаки

      25 августа, 2017