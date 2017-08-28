Мотоциклы, электродвигатели, новинки оружия: что представили предприятия Удмуртии на форуме «Армия-2017»

Третий Международный военно-технический форум «Армия – 2017» состоялся с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот». Общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках превысила 300 тыс. квадратных метров.

Кубинка. Московская область. Третий Международный военно-технический форум «Армия – 2017» состоялся с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье. Общая площадь экспозиции в павильонах и на открытых площадках превысила 300 тыс. кв. метров. В форуме приняли участие 8 предприятий из Удмуртской Республики, которые представили свою продукцию и новейшие разработки.

Так, на выставку делегировали своих представителей «Конструкторское бюро электроизделий XXI века», «Элеконд», «Воткинский завод», «ИЭМЗ «Купол», «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», «Сарапульский электрогенераторный завод», «Сарапульский радиозавод» и «Концерн «Калашников».

Последние, к примеру, познакомили посетителей «Армии-2017» и руководство страны с бесшумными электромотоциклами (ранее их передали на тестирование столичной Госавтоинспекции), оружием, способным приостанавливать движущийся автомобиль и блокировать самодельные взрывные устройства, и спецмашиной «Щит».

Если говорить подробнее, то мотоциклы могут развить скорость до 80 км/ч, запас хода на одной зарядке составляет около 100 км. Транспортное средство оснащено креплением для оружия.

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«Щит» - это часть многофункциональной системы защиты, которая разрабатывается сегодня во многих странах мира.

«Поиск актуальных решений и работа в новых сегментах позволила нам создать данную платформу. Помимо комплекса «Щит», мы также работаем над тем, чтобы представить на рынке новые конструкторские решения для колесной бронетехники как для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт», - прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

Спецмашина снабжена защищённой кабиной, водометом и стальным щитом. По своей технической оснащённости и производительности комплекс «Щит» превосходит существующие зарубежные аналоги. Он предназначен для нужд полиции.

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Помимо этого, «Калашников» презентовал полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать различные решения.

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Нелетальное оружие «Калашникова» способно останавливать автомобиль. Это устройство внешне похоже на автомат и имеет встроенный блок подавления. По информации РБК, в радиусе 5 км оно глушит сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo.

Новинка также способна на расстоянии километра блокировать сигналы GSM, 3G, LTE. Вес REX 1 составляет 4,2 кг, устройство может беспрерывно работать на протяжении трех часов. Оружие также обладает и функцией антидрона.

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Также концерн, по информации пресс-службы главы и правительства Удмуртии, продемонстрировал гостям форума гражданское и охотничье оружие, квадроциклы, багги, экипировку и беспилотные летательные аппараты (ZALA Aero Group), корабли и катера (Рыбинская верфь и Вымпел).

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«Сарапульский электрогенераторный завод» на своём стенде представил бортовые системы генерирования электропитания и электроснабжения, светотехнику для всех видов отечественных летательных аппаратов, электродвигатели во взрывозащищённом исполнении и электродвигатели для лифтового оборудования.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, сарапульский завод совместно с научно-производственным центром «НИИ Микроприборов» из подмосковного Зеленограда будет заниматься созданием новых светодиодных фар для российской авиации.

Сейчас в отечественной боевой и гражданской авиации используются фары с лампой накаливания, которая имеет ряд существенных недостатков: короткий срок службы, порядка 300 часов налета и низкую надежность.

Расчетный срок службы новой светодиодной фары будет составлять порядка 25 тыс. часов.

«При этом в приборе установлен не один, а несколько автономных источников света, поэтому при выходе из строя одной или нескольких цепей светодиодов прибор все равно обеспечит нормальные взлет и посадку самолета или вертолета», - пояснил генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

Помимо этого, завод по заказу московского ООО «Специальные проекты машиностроения» работает над созданием двигателя и генератора, которые способны безотказно функционировать в условиях экстремально высоких или низких температур, когда использование двигателей внутреннего сгорания уже невозможно.

Предназначены они для установки в многофункциональные бронированные тягачи на гусеничном ходу. Кроме того, двигатель и генератор могут быть интегрированы и в другие платформы, предназначенные для транспортировки грузов и техники.

Наряду с этим, предприятие получило приглашение центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) принять участие в создании электродвигателей для гибридной силовой установки автомобилей единой модульной платформы (проект «Кортеж»).

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По информации «Российской газеты», разработка отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы, предназначенных для перевозки первых лиц государства, началась в 2012 году. Планируется, что первый «президентский» лимузин представят широкой публике в 2018 году. Сейчас в разработке находится не только представительский седан, но и легкий бронированный внедорожник с гибридным двигателем.

Отметим, что «КБЭ XXI века» показали на «Армии-2017» новые образцы светотехнической продукции и автоматы защиты бортового оборудования. «Элеконд» - конденсаторы, автокомпоненты, светодиодные светильники, а «ИЭМЗ «Купол» - арктический вариант боевой машины зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2ДТ», тренажёр командира и оператора БМ «Тор» 9Ф678М.

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«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» представил как продукцию для медицинского обеспечения Вооруженных сил, так и разработки в электронике и радиоэлектронных технологиях.

Наша справка:

Форум «Армия-2017» - многоформатная площадка международного военно-технического и военно-экономического сотрудничества, на которой будут продемонстрированы передовые технологии военного и двойного назначения.

В форуме приняли участие 78 иностранных оборонных предприятий из 14 стран: Армения, Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия, Таиланд, Турция, Франция, Эстония, Чехия, ЮАР, Корея. Национальные экспозиции представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР.

В этом году организаторы увеличили масштабы экспозиции, демонстрационного показа возможностей военной техники в воздухе, на земле и воде, а также количество мероприятий научно-деловой программы.