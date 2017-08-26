Министр связи России: приятно удивлен уровнем подготовки IT-специалистов в Удмуртии

Об этом Николай Никифоров заявил во время рабочего визита в Ижевск.

Ижевск. Удмуртия. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров высоко оценил уровень подготовки IT-специалистов в Удмуртии. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Ижевск.

«Я благодарен за встречу с представителями компаний IT-отрасли, которые созданы и развиваются здесь в Удмуртии. Меня впечатлил уровень, это даже не российский, а мировой, тех проектов, которые они реализуют. Мы должны усиливать экспорт этих решений на глобальный рынок, по интеграции создателей в экспертные группы при программе Цифровая экономика, которая была подготовлена правительством по поручению Президента России. Мы должны сделать так, чтобы все наработки, предложенные здесь обязательно применялись и на федеральном уровне – тиражировались в глобальном масштабе», - рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

Отметим, что во время встречи с министром члены IT-сообщества представили Никифорову проекты, над которыми сейчас работают.

Также Николай Никифоров отметил ту часть дохода в региональный бюджет, которую приносит IT-отрасль.

«Впечатлила цифра, что уже 6% дохода регионального бюджета идет от вклада IT-отрасли. Это говорит о том, что здесь есть некая уникальная концентрация человеческого капитала. Я приятно удивлен тем, какой высокий уровень подготовки специалистов в этой сфере есть здесь в Ижевске. Обещаю вернуться сюда еще не раз», - сказал Никифоров, пожелав IT-компаниям в Ижевске «чувствовать себя участницами не российского, а глобального рынка».