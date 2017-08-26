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      Министр связи России: приятно удивлен уровнем подготовки IT-специалистов в Удмуртии

      10:00, 26 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      10:00, 26 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      389
      0
      #технологии\n#интернет\n#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      389
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      Об этом Николай Никифоров заявил во время рабочего визита в Ижевск.

      Ижевск. Удмуртия. Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров высоко оценил уровень подготовки IT-специалистов в Удмуртии. Об этом он сообщил во время рабочего визита в Ижевск.

      «Я благодарен за встречу с представителями компаний IT-отрасли, которые созданы и развиваются здесь в Удмуртии. Меня впечатлил уровень, это даже не российский, а мировой, тех проектов, которые они реализуют. Мы должны усиливать экспорт этих решений на глобальный рынок, по интеграции создателей в экспертные группы при программе Цифровая экономика, которая была подготовлена правительством по поручению Президента России. Мы должны сделать так, чтобы все наработки, предложенные здесь обязательно применялись и на федеральном уровне – тиражировались в глобальном масштабе», - рассказал министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров.

      Отметим, что во время встречи с министром члены IT-сообщества представили Никифорову проекты, над которыми сейчас работают.

      Также Николай Никифоров отметил ту часть дохода в региональный бюджет, которую приносит IT-отрасль.

      «Впечатлила цифра, что уже 6% дохода регионального бюджета идет от вклада IT-отрасли. Это говорит о том, что здесь есть некая уникальная концентрация человеческого капитала. Я приятно удивлен тем, какой высокий уровень подготовки специалистов в этой сфере есть здесь в Ижевске. Обещаю вернуться сюда еще не раз», - сказал Никифоров, пожелав IT-компаниям в Ижевске «чувствовать себя участницами не российского, а глобального рынка».

      10:00, 26 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      389
      0
      #технологии\n#интернет\n#бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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