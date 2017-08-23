Минобороны предложили испытать ижевские мотоциклы

Ранее электромотоциклы из Ижевска показали московской полиции.

Ижевск. Удмуртия. Министерству обороны России предложили испытать произведенные в Ижевске мотоциклы. Как сообщает Интерфакс, накануне во время международного военно-технического форума «Армия-2017» глава ведомства Сергей Шойгу посетил экспозицию концерна «Калашников». Ему продемонстрировали новую линейку электромотоциклов, которая предложена на тестирование Минобороны.

Шойгу осмотрел полностью автоматизированный боевой модуль, в котором применены нейросетевые технологии, позволяющие ему распознавать цели и принимать решения. Нейросетью называется быстро обучаемая система, которая способна действовать не только в соответствии с заданным алгоритмом, но и на основании используемого ранее опыта. Министр обороны опробовал боевой модуль, а также «примерился» к пулемету РПК-16.

Ранее концерн представил ижевские электромотоциклы для московской полиции. Их передадут правоохранителям после окончания форума «Армия». Запас хода транспорта на одной зарядке составляет 150 км.

После презентации НСН со ссылкой на автоэксперта Игоря Моржаретто сообщало, что техника представляет собой клон одной из китайских моделей. «Как мне известно от специалистов, это – совершеннейший клон какой-то китайской модели. Покупаются всякие комплекты и собирают их под своим брендом. Что это за модель, и насколько она себя зарекомендовала, я не знаю. Но если это китайская модель под российским брендом, то могу отметить, что в Китае сейчас хорошо развито производство двухколёсного электротранспорта», - рассказал он.