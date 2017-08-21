Ижевский застройщик попробует отсудить у концерна «Калашников» почти 100 млн рублей

По информации «Интерфакса», иски связаны с ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский застройщик «Айсберг» попробует отсудить у концерна «Калашников» почти 100 млн рублей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Удмуртии, иски связаны «с ненадлежащим исполнением обязательств по договору подряда».

Три иска поданы на различные суммы – 4 млн 720 тыс. рублей, 64 млн 749 тыс. рублей и 23 млн 638 тыс. рублей.

Иск на 64,7 млн рублей будет рассмотрен 22 августа, на 4,7 млн рублей — 31 августа, на 23,6 млн рублей — 26 сентября.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности «Айсберг» является строительство жилых и нежилых помещений. Гендиректором компании является Алексей Усков.